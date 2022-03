Covid, 625 nuovi casi in provincia, 61 pazienti alle Scotte

Sono 625 i nuovi casi di covid in provincia di Siena. Oggi sono stati processati 3201 tamponi e l’indice di contagio è pari a 19,5%. I contagi corrono tra i più giovani: nella fascia da 0 a 18 sono 140, mentre sono 133 tra chi ha un’età compresa tra 35 e 49 anni. Sono 146 le infezioni registrate a Siena. Il virus corre anche sull’Amiata – 33 contagi ad Abbadia San Salvatore, 29 a Piancastagnaio- e in Valdelsa – 39 casi a Poggibonsi, 33 a Colle -. L’Asl ha in carico 4755 persone positive e sono invece 1228 i contatti stretti in quarantena. Sette i ricoverati a Nottola, 3 a Campostaggia. Alle Scotte invece l’area covid registra 1 ingresso e 2 dimissioni ed i pazienti sono 61 pazienti di cui 2 in terapia intensiva, 30 nel setting di media intensità, 28 in degenza ordinaria e 1 in area pediatrica. Trentatré di loro sono vaccinati (19 sono over 80).