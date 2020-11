Covid: 58 nuovi casi nel Senese, sono meno della metà rispetto alla scorsa domenica

In provincia di Siena anche oggi si registrano 58 nuovi positivi al covid, i tamponi processati sono 1057, due in meno rispetto a ieri. Sembra quindi continuare quel trend che ha portato in questa settimana ad un abbassamento della curva epidemiologica. La differenza rispetto a sette giorni fa è evidente: la scorsa domenica 14 novembre Siena registrava 123 nuovi positivi, molto più del doppio di oggi. Le classe d’età che conta più contagi (14) è quella che va da 19 a 34 anni. Sono quattordici i comuni della provincia colpiti, quelli con un numero maggiori contagi sono Colle Val d’Elsa (15) e Siena (13). Il numero dei pazienti positivi in carico è pari a 1444, 1195 sono a domicilio, 2919 sono invece in quarantena perché contatti stretto di caso, Il numero dei guariti di oggi è pari a 45