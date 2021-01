Covid, 58 nuovi casi nel Senese. Focolaio in una casa di riposo a Sarteano

Salgono a 58 i nuovi casi di covid in provincia di Siena, ma i tamponi processati sono 1059 con un tasso di positività pari al 5,47%, due punti superiore rispetto al dato odierno della Toscana. Quattordici comuni hanno nuovi contagi: Siena ne ha 12 e Sarteano 19. Le persone positive in carico sono 637. Si registrano 12 guarigioni

A Sarteano che oggi, mercoledì 6 gennaio, conta 19 nuovi positivi è stato scoperto un focolaio “alla Casa di Riposo delle Suore del Santo Volto. Il numero degli ospiti, suore e operatori contagiati è in via di definizione- rende noto il sindaco Francesco Landi-. Sono in contatto con la Superiora e la notizia buona è che nessuno dei contagiati al momento presenta sintomi preoccupanti. Sono in contatto anche con la Usl che ha inviato sul posto una unità USCA per monitorare la situazione. Siamo vicino alle sorelle, agli ospiti e ai parenti in questa difficile situazione”. Dentro la struttura i positivi sono 17 di cui 13 ospiti, 3 suore ed un inserviente. “Sono invece in atto le indagini epidemiologiche per capire chi negli ultimi 10 giorni è venuto a contatto con la Casa di Riposo – prosegue Landi-. Sembra pochissime persone ma faccio appello, anche qui, alla massima cautela. Chi avesse avuto contatti, anche prima della chiamata della Usl, è pregato vivamente di fermarsi a casa e di contattare me o il proprio medico per sottoporsi a tampone”.

Sempre a Sarteano il Sindaco ha emanato un’ordinanza, come misura precauzionale di contenimento del virus, che dispone la chiusura temporanea delle strutture scolastiche ed educative presenti nel territorio del Comune “limitatamente allo svolgimento delle attività in presenza” per il 7,8,9 gennaio