Covid, 529 casi in Toscana, somministrate oltre 37mila dosi di vaccino

Aumentano i nuovi casi rispetto a ieri, ma si abbassa la percentuale di positività dei tamponi. In Toscana i nuovi positivi al covid sono 529, i tamponi sono 10.963 in più rispetto a ieri, di cui il 4,8% positivo. Sono invece 2.750 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.608 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono 9.105, -1,4% in 24 ore .

Scende anche il numero delle persone ricoverate nei posti letto – 15 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%- , stabili le terapie intensive .

Purtroppo, oggi si registrano 10 nuovi decessi, 1 a Siena. Sul fronte delle vaccinazioni la Regione ha somministrato 37213 dosi anti-covid, pari al 71,2% dei vaccini ricevuti.

Infine oggi l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini ha firmato un accordo con i sindacati confederali di categoria della sanità CGIL-FP, CISL-FP e UIL-FPL, “ai 50mila addetti della sanità toscana verrà garantito l’aumento dei fondi contrattuali per circa 20 milioni di euro, necessari a corrispondere il salario accessorio al numeroso personale neo assunto, mantenendo inalterate indennità ed incentivi per chi era già in servizio”, si legge in una nota. “Ulteriori 5 milioni di euro sono stati poi destinati all’estensione dell’indennità di malattie infettive, come riconoscimento economico per i lavoratori impegnati quotidianamente nella lotta contro il covid-192, prosegue il testo.