In nuovi casi di covid in Toscana sono 491. Sono stati eseguiti 12374 tamponi molecolari e 11687 test rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 7896 i soggetti testati, di cui il 6,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14531, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1064 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 180 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 12 uomini e 7 donne con un’età media di 76,7 anni.