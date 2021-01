Covid, 472 nuovi casi in Toscana. La Regione ha vaccinato oltre il 66% degli ospiti delle Rsa

“I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 472 su 9.469 tamponi molecolari e 1.728 test rapidi”, il presidente della Regione Eugenio Giani ha anticipato i primi dati sul bollettino covid di oggi, domenica 10 gennaio. La percentuale di tamponi positivi è pari al 5%, un leggero aumento di qualche decimale rispetto a i dati delle 24 ore precedenti. Sul fronte della vaccinazioni la nostra Regione resta ancora sul podio italiano per la percentuale di dosi di vaccino somministrate su quelle ricevuto. Al momento meglio di noi hanno fatto Campania e Veneto, mentre la Lombardia, Bolzano e la Calabria sono i fanalini di coda. La Toscana ha ricevuto 52295 dosi di vaccino e di queste ne ha somministrate 41.800, il 79,9%, come si può leggere dal portale dedicato del ministero della Salute. Inoltre Giani ha fornito i dati della vaccinazioni in Rsa, al momento sono stati vaccinati 7108 ospiti. La Toscana è l’ “unica regione ad aver vaccinato già oltre i 2/3 degli ospiti complessivi”, ha detto Giani.