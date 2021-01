Covid, 47 ricoveri e un decesso alle Scotte

Quattro ingressi, quattro dimissioni e purtroppo un decesso. E ‘il bilancio del bollettino covid delle Scotte. Attualmente i pazienti ricoverati in area Covid sono 47, di cui 9 in terapia intensiva, che tornano a salire nuovamente dopo due giorni, e 8 con assistenza respiratoria tramite casco. In merito ai decessi l’ospedale precisa che “riguardano pazienti ricoverati in area covid ma devono essere validati come morte per covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale”. Questa la provenienza dei pazienti :- Area senese: 18; – Alta Valdelsa: 19;- Valdichiana senese: 4;- Valdichiana aretina: 4;- Amiata/Val d’Orcia: 1;- Perugia: 1;