Ritornano a salire i nuovi casi di covid in provincia di Siena, sono 47. Sono 538 i tamponi processati, di cui il 8,3% è positivo. Contagi in quattordici comuni della provincia, Siena ne conta 20 e Sovicille 8. Le persone positive in carico sono 515, di cui a domicilio sono 374. Sono 1594 i contatti stretti in quarantena Si registrano 7 guarigioni .