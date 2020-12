Covid: 460 nuovi casi in Toscana, oggi arrivano nuove dosi di vaccino per le Rsa

I nuovi positivi al covid registrati in Toscana sono 460 su 11.236 tamponi molecolari e 4.817 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post sui social. Nello stesso post Giani ha ringraziato l’Esercito, i Carabinieri e la Polizia “per l’ottima organizzazione nella consegna delle prime dosi del vaccino. Siamo orgogliosi del vostro lavoro!”.

Per oggi intanto sono le nuove dosi di vaccino Pfizer la cui somministrazione “riguarderà in prima battuta gli ospiti delle Rsa e il personale dei reparti covid degli ospedali. Successivamente la vaccinazione procederà coinvolgendo tutti gli operatori sanitari”, come ha ricordato la Regione in una nota stampa. In giornata dovrebbero arrivare 27.500 dosi di vaccino

Sempre sul fronte della lotta al coronavirus ieri è stata inaugurata la struttura ospedaliera padiglione “A” della Cittadella della salute Campo di Marte a Lucca. “Il maxi cantiere è nato grazie a un appalto regionale di 2 milioni di euro, i nuovi 150 letti attrezzati sono destinati a ospitare pazienti da tutta la Toscana”, ricorda ancora la Regione. ” Il covid, non è solo un fatto eccezionale – ha detto il presidente Giani, presenta all’inaugurazione-; è in atto una trasformazione del comportamento di virus e batteri”, sempre più resistenti agli antibiotici e sempre più aggressivi per il nostro sistema immunitario. “Prepararsi alle pandemie deve essere un atteggiamento costante per un sistema sanitario efficiente – ha continuato ; in Toscana abbiamo voluto realizzare due nuove strutture: una a Prato, inaugurata qualche settimana fa, e una appunto a Lucca. Questi 150 posti di Campo di Marte sono per il covid, ma resteranno comunque sempre in funzione, perché nel nuovo sistema sanitario abbiamo sempre bisogno di posti letto”.