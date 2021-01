Covid, 45 ricoverati alle Scotte. Oltre 500 professionisti si vaccinano nei primi giorni del 2021

Due ingressi e quattro dimissioni nell’area covid delle Scotte in questo primo giorno dell’anno. I pazienti ricoverati sono ora 45, di cui 8 in terapia intensiva e 7 con assistenza respiratoria tramite casco. Questa invece la provenienza dei ricoverati: – Alta Valdelsa: 17; – Area senese: 12; – Valdichiana senese: 10; -Valdichiana aretina: 2; – Amiata/Val d’Orcia: 2; – Perugia: 1; – Prato 1. Intanto l’ospedale ha comunicato che nei primi tre giorni dell’anno 500 professionisti delle Scotte. Un’adesione “massiccia”, come hanno commentato dal policlinico , “si tratta soprattutto di medici, infermieri, tecnici e OSS che operano in area Covid. Gli altri professionisti che si erano prenotati (sono state 4271 le prenotazioni) riceveranno le loro dosi nel corso del mese di gennaio, a seconda delle disponibilità – si legge in una nota-. I professionisti che riceveranno i vaccini potranno già scaricare il modulo del consenso informato di adesione alla campagna vaccinazione dal sito pubblico dell’Aou Senese”.