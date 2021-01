Covid, 436 nuovi casi in Toscana. A Siena lunedì arrivano i vaccini di Moderna

“I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 436 su 9.354 tamponi molecolari e 5.172 test rapidi”. Il primo aggiornamento sull’evoluzione del contagio da coronavirus in Toscana lo diffonde, come ormai abitudine, il presidente della Regione Eugenio Giani in un post. La percentuale dei tamponi positivi scende di qualche decimale rispetto a ieri: è pari al 4,6%.

A Sarteano intanto prosegue la campagna Territori Sicuri con un’intensa attività di screening che durerà fino a domani, domenica 17 gennaio. Stamattina, sabato 16 gennaio, era presenta l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. “Questo programma di screening è frutto di un lavoro di squadra contro un nemico comune che possiamo vincere solo se siamo uniti e organizzati – queste le sue parole – e solo se continueremo a mantenere comportamenti responsabili a tutela della nostra stessa salute, che è individuale e collettiva allo stesso tempo. Evitare che salga la curva del contagio è una condizione necessaria anche per garantire il successo della campagna di vaccinazione in corso”.

Sul fronte vaccino la Toscana, alle 13 di oggi, ha somministrato 65821 dosi, di cui 11207 nelle Rsa. Intanto si è è sciolto il nodo legato ai vaccini dell’americana Moderna, arrivati a Firenze lo scorso 13 gennaio. Le 1700 dosi per l’ Asl sud est arriveranno lunedì 18 gennaio all’ospedale Misericordia di Grosseto e , come spiega la Regione, la somministrazione a Siena avverrà nei locali della centrale 118. “I primi a essere vaccinati con il siero prodotto da Moderna saranno gli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e i volontari impegnati nei trasporti sanitari – spiegano dalla Regione, che avevano già effettuato la pre-adesione a dicembre e per le quali sono già state aperte le prenotazioni”.