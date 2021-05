Covid, 43 pazienti alle Scotte, 245 nuovi casi in Toscana

Continua la discesa dei ricoverati in area covid alle Scotte. All’ospedale, nelle ultime 24 ore, si è registrata una dimissione. Attualmente i degenti sono 46 di cui 13 in terapia intensiva e 24 in media intensità. La maggiora parte dei pazienti proviene dall’Alta Valdelsa, sono 22, dalla senese arrivano 12 pazienti, 6 da Valdichiana senese/Amiata Valdorcia, 1 da Firenze, 1 da Val d’Arno aretino, 1 da Barberino/Tavarnelle, 1 da Montespertoli (Fi), 1 da Isola d’Elba, 1 da Bari. All’Aou Senese sono state effettuate in totale 37220 vaccinazioni, di cui: 10303 prime dosi per i sanitari, 9827 seconde dosi per i sanitari, 11649 prime dosi per i pazienti fragili e cittadini di classi di età prenotati sul portale della Regione Toscana, 5441 seconde dosi per i pazienti fragili. Scendono anche i nuovi casi in Toscana, sono 245 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 222131 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6851 tamponi molecolari e 1707 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 3253 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.949, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 741 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un’età media di 77 anni.