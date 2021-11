Covid, 40 nuovi casi in provincia, 35 pazienti alle Scotte

I nuovi casi di covid per la provincia di Siena sono 40 con 593 tamponi ed un tasso di positività pari al 6,7%. Il capoluogo registra più contagi, oggi sono 12. A seguire c’è Poggibonsi con 7 nuove infezioni, Monteriggioni e Casole d’Elsa con 3, Chiusi, Abbadia, San Gimignano, Piancastagnaio con 2. L’Asl ha in carico 831 persone positive – 773 a domicilio-, mentre sono 2243 (il dato più alto dell’Area Vasta) i contatti stretti in quarantena. Rispetto a una settimana fa, quando i nuovi casi erano 30, i contagi sono in aumento. Il virus si muove colpendo tutte le fasce d’età da 0 a 79 anni, con 11 nuovi casi tra chi ha un’età compresa tra 19 e 34. Sono comunque 0 gli over 80 contagiati. Alle Scotte i degenti in area covid sono oggi 35 di cui 9 in terapia intensiva, 23 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria. Nell’ospedale si sono registrati un ingresso e una dimissione. Undici i vaccinati ricoverati, 7 hanno più di 80 anni. In Toscana i nuovi casi sono 328 seguito di 4732 tamponi molecolari e 7878 test rapidi effettuati, di cui il 2,6 per cento è positivo. Al momento le persone positive in Toscana sono 8829, il 3 per cento in meno rispetto al giorno prima. Di questi sono ricoverati in ospedale in 311 (sedici in più rispetto a ieri, più 5,4 per cento), di cui 51 in terapia intensiva (cinque in più nelle ventiquattro ore, cresciuti del 10,9 per cento).