Covid, 4 nuovi positivi in provincia di Siena, 3 sono nel capoluogo

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi in tutta l’area sono 9, di cui 4 in provincia di Siena, 3 in quella di Grosseto e 2 su Arezzo. Nella provincia senese 3 positivi afferiscono al capoluogo, mentre un caso proviene dal comune di Torrita di Siena.

I ricoverati in area covid all’ospedale San Donato di Arezzo sono 3, mentre quelli all’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 9, in quest’ultimo si contano anche 2 soggetti in terapia intensiva. Infine, le persone positive attualmente in carico all’Asl sono 149 ad Arezzo, 117 a Siena e 222 a Grosseto.