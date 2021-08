Covid, 37 nuovi casi in provincia di Siena, netto calo dalla scorsa settimana. Oltre 118mila immunizzati

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana sud est è di 116 unità, nelle ultime ventiquattro ore, di cui 37 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 753 tamponi. Quindici i contagi tra i giovani nella fascia di età 19-34 anni. Il totale dei casi positivi è comunque in netto calo rispetto alla settimana scorsa.

Le persone positive in carico sono 523. Si registrano 12 guarigioni



I vaccini eseguiti ad oggi nella provincia di Siena sono 274.810 (155.992 prime dosi, 118.818 quelli che hanno già effettuato anche la seconda dose).