Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 86 unità, di cui 36 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 269 tamponi. Le persone positive in carico sono 447. Si registrano 18 guarigioni. Nuovi casi in tredici comuni del territorio di cui 9 a Siena e 7 a Sinalunga e Poggibonsi.