Covid, 34 nuovi positivi in provincia di Siena

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che in provincia di Siena sono 34 i nuovi positivi al covid, 79 nella provincia di Arezzo, 20 a Grosseto e 1 caso extra Usl. Nella provincia senese si registrano 6 nuove positività a Colle Val d’Elsa, altrettanti a Sinalunga, 5 a Poggibonsi, 3 a Montepulciano, 2 a Siena, Castellina in Chianti, Monteroni d’Arbia e San Casciano dei Bagni, mentre c’è un nuovo caso rispettivamente nei comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni e San Gimignano.

All’ospedale San Donato di Arezzo sono 78 i malati in area covid, 12 quelli in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto 25 pazienti covid e 12 in terapia intensiva. Infine, si registrano 67 guariti ad Arezzo, 78 a Siena e 21 a Grosseto.