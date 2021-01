Covid, 34 nuovi casi nel Senese. Oltre 17mila vaccini somministrati in Toscana

Covid, sono 34 i nuovi positivi in provincia di Siena, per i quali sono sono stati processati 897 tamponi. Undici i comuni che sono stati colpiti da nuovi contagi, Siena ha 14 nuovi casi. L’Asl sud est ha attualmente in carico 593 positivi, di cui 468 a domicilio. Sono 13 i guariti della giornata odierna.Le vaccinazioni in Toscana alle 14.30 di oggi, 5 gennaio, hanno raggiunto quota 17.493, di cui 4.213 in Rsa. Le dosi della prima fornitura (32.760), già prenotate, saranno somministrate agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa entro venerdì 8 gennaio.