Covid, sono 30 i nuovi positivi in provincia di Siena, per i quali sono sono stati processati 299 tamponi. Dodici i comuni che sono stati colpiti da nuovi contagi, Siena ha undici nuovi casi. L’Asl sud est ha attualmente in carico 577 persone positivi, di cui 452 a domicilio. Sono 28 i guariti della giornata odierna