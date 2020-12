Ventotto nuovi casi con 752 tamponi processati, di cui il 3,7%, è positivo – con un aumento di oltre sei punti percentuali -. Sono i numeri del bollettino Asl sul contagio da covid in provincia di Siena. Le guarigioni odierne sono 25 . Dieci i comuni in cui ci sono stati contagi, con Siena che ne ha avuti 10 e Poggibonsi e Sovicille che ne conta 3. Attualmente l’Asl ha in carico 444 positivi nel nostro territorio, di cui 299 a domicilio. Sono 1547 i contatti stretti di persone in quarantena