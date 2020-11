Covid: 2787 nuovi casi in Toscana, ma i guariti sono 614. Alle Scotte scendono le terapie intensive

Covid tornano a salire i ricoverati alle Scotte: oggi sono 80. Scendono invece le terapie intensive, sono 10. Rispetto a ieri: 6 ingressi, 5 dimissioni. Provenienza dei pazienti – area senese: 39; Alta Valdelsa: 17; Valdichiana senese: 15; Valdichiana aretina: 1; Amiata/Val d’Orcia: 4; Prato: 1; Arezzo: 1; Perugia: 1; Barberino/Tavarnelle: 1. In Toscana l’ondata non rallenta, i dati di oggi vedono 2.787 i nuovi casi di persone positive al coronavirus. Come si legge nel bollettino quotidiano “di fatto è risultato positivo il 27,6 per cento delle 10.087 persone, esclusi tamponi di controllo, che sono state testate. I decessi sono trenta: venti uomini e dieci donne con un’età media di 81,9 anni”. Al momento sono 41.583 i toscani, più di 40mila (2.073 in più rispetto a ieri, più 5,5%). sono in isolamento domiciliare mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (70 in più nelle ultime ventiquattro ore), di cui 214 in terapia intensiva (5 in più). C’è però un dato positivo, quello del numero delle guarigioni: sono 614 nella giornata di oggi.