Diminuiscono i tamponi processati(866), in provincia di Siena, e si registra una flessione dei nuovi casi che oggi sono 26, mentre le guarigioni sono 61. Sono 8 i positivi nella fascia d’età che va da 50 a 64 anni. Dieci i comuni colpiti, ma il contagi è sotto quota dieci nuovi casi in tutta la provincia. Sono 1014 i positivi im carico in provincia, 754 a domicilio, 2447 le persone in quarantena perché contatti stretti