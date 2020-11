Covid, 2244 nuovi casi in Toscana. Alle Scotte non cresce il numero delle terapie intensive

Covid, sale ancora il numero dei ricoverati al policlinico Le Scotte (85), ma sono ferme le terapie intensive (11). ed il numero di pazienti che hanno bisogno di assistenza respiratoria tramite casco(18). Rispetto alla giornata di ieri:4 ingressi, 2 dimissioni. Provenienza dei pazienti – area Senese: 41; Alta Valdelsa: 18; Valdichiana senese: 16; Amiata/Val d’Orcia: 4; Prato: 1; Arezzo: 1; Perugia: 2; Barberino/Tavarnelle: 1; ; Valdichiana aretina:1. In Toscana il dato è quello del weekend e quindi non bisogna sorprenderci se oggi si contano ‘ solamente’ 2244 nuovi casi di positività al covid. Il campanello d’allarme arriva dalla percentuale di contagiati sui soggetti testati che oggi è pari al 31,5%, un dato superiore rispetto a quello dei giorni precedenti. I tamponi fatti sono stati 13.690 – a chi ha fatto il test vengono fatti tamponi doppi -. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.776 (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più). Si registrano 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne, con un’età media di 82,4 anni. L’età media dei 2.244 casi odierni è di 45 anni(il 15% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).