Sono 22 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Siena. Nel bollettino dell’Asl si legge che sono stati processati 691, il tasso di positività è quindi al 3,1%. Metà dei positivi sono stati trovati nel comune capoluogo. A Siena l’Asl ha in carico 572 positivi, 549 in isolamento domiciliare. In quarantena ci sono 551 contatti stretti