Rapolano Terme, al via i centri estivi con misure anti Covid-19

Sono iniziati ieri, lunedì 22 giugno, a Rapolano Terme i centri estivi organizzati dalle associazioni locali, con il patrocinio del Comune, nel rispetto delle misure anti Covid-19. Le attività sono rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni e comprendono sport, cultura e altre occasioni di socializzazione in programma fino al 31 luglio.

“L’amministrazione comunale di Rapolano Terme – afferma l’assessore alle politiche sociali, Gianna Trapassi – ha creduto molto nella possibilità di organizzare i centri estivi, seppure nel rispetto delle misure di sicurezza contro la diffusione del Covid-19, per offrire anche quest’anno ai bambini del nostro territorio occasioni di incontro, benessere e socializzazione e, alle loro famiglie, un aiuto concreto nella conciliazione dei tempi di lavoro e di gestione dei figli. Ringrazio l’Associazione TVSpenta, la Polisportiva Serre e il Tennis Club Rapolano, che hanno risposto con grande disponibilità e con la consapevolezza di dover mettere in campo uno sforzo, non di poco conto, sia da parte del Comune che delle stesse associazioni. Ringrazio anche i consiglieri comunali Giulia Russo e Lorenzo Rossi, che hanno lavorato intensamente per consentire lo svolgimento dei centri estivi, e i capigruppo consiliari Elena Burgassi, per la lista “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia” e Manola Paperini, per la lista civica “Cambiamo Insieme” che hanno condiviso il progetto dell’amministrazione comunale. Un grazie speciale va anche ai volontari della Misericordia di Rapolano e della Misericordia di Serre di Rapolano, che ogni mattina effettueranno il triage all’ingresso dei bambini nel rispetto delle disposizioni previste per contrastare il contagio da Covid-19, e alle famiglie che hanno aderito alle iniziative proposte”.