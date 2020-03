Virus, aggiornamento giornaliero della Protezione civile: 793 morti. 4821 contagi

Di seguito il bollettino quotidiano della Protezione civile sull’emergenza coronavirus in Italia: oggi il numero dei guariti è salito di 943 unità portando il dato a 6072, 4281 i contagi odierni con il numero totale che sake a 42681, i decessi invece sono 793. Intanto domani arrivano 52 medici da Cuba e tanti i professionisti italiani che hanno risposto alla ‘chiamata’ del Governo.

“Ieri abbiamo lanciato la call per chi vuole fare parete della nostra task force sanitaria – spiega Angelo Borrelli, commisario della Protezione Civile-. Il numero di persone che hanno aderito è molto altro. Oggi sono arrivati 52 medici cubani che partiranno per la Lombardia per l’ospedale da campo di Cremona”