Covid-19, paura per il proprio Fido? i veterinari offrono un consulto gratis

Allo scopo di ridurre al minimo l’impatto sulle famiglie causato dalla diffusione del coronavirus, Barkyn, startup portoghese nel settore animale, estende il proprio servizio di consulenza veterinaria da remoto a tutti proprietari di cani in Italia.” Obiettivo dell’iniziativa che tutte le famiglie con animali domestici possano chiarire le preoccupazioni circa la salute dei propri cani, ma senza dover uscire di casa, usando il telefono- fa sapere il gruppo”.

Oggi la popolazione italiana è costretta a rimanere in casa con accesso limitato a qualsiasi tipo di servizio. Considerato il fatto che oltre il 50% delle famiglie italiane vive con un animale domestico (fonte Censis), anche la mobilità dei proprietari dei cani è ridotta a causa della diffusione del coronavirus, ma restano le preoccupazioni e le esigenze veterinarie. “La consulenza veterinaria a distanza ora è disponibile per tutte quelle famiglie che rilevano un segno clinico anomalo nel cane o che hanno semplicemente bisogno di chiarire qualsiasi dubbio relativo alla salute del proprio animale”, afferma André Jordão, CEO di Barkyn, che aggiunge “si tratta di un servizio già offerto da Barkyn ai propri clienti, ma visti i tempi difficili questo è il nostro contributo per tutelare la salute di tutti i cani”.

Numero per contattare i veterinari di Barkyn: 331 872 7553

Servizio disponibile in italiano ogni giorno dalle 10 alle 20

Disponibile dal 16 al 31 marzo con possibile estensione

Per maggiori informazioni visitare www.barkyn.it