Sono 12 in totale i ricoverati positivi al Covid-19 al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Oggi in tutto si registra una nuova dimissione, del totale dei pazienti due si trovano in terapia intensiva mentre 7 in media intensità e 3 in degenza ordinaria.

Di seguito la provenienza dei pazienti.

Area Senese: 5

Alta Valdelsa: 3

Valdichiana Senese: 2

Provincia di Grosseto: 1

Frosinone: 1