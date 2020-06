Covid-19, in provincia di Siena l’unico nuovo caso della Toscana

Nella Asl sud est si evidenzia un nuovo positivo al covid-19 nel comune di Poggibonsi. Si tratta di una donna di 39 anni.I guariti sono 2, in provincia di Grosseto:1 a Castiglione della Pescaia ed 1 a Massa Marittima.In Toscana sono 10.135 i casi di positività al Coronavirus, quello di Poggibonsi è il solo nuovo contagio in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,4% e raggiungono quota 8.315 (l’82% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 272.106, 2.808 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.322. Gli attualmente positivi sono oggi 750, -4,5% rispetto a ieri.