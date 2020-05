Covid-19: un nuovo caso e 14 guariti in provincia di Siena. Superate le 30mila vittime in Italia

Due nuovi casi in tutta la Asl Sud Est, uno in provincia di Siena a Piancastagnaio. Ventiquattro invece sono i guariti nell’area vasta, 14 a Siena – 1 a Montepulciano e a San Gimignano, 8 a Sarteano, 2 a Torrita di Siena-. Questi sono i dati nel nostro territorio mentre in Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 87.961, con una decrescita di 1.663 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 143 pazienti rispetto a ieri. 14.636 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri. 72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 243 e portano il totale a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri.I casi di contagio stanno scendendo verso livelli bassi in tutta Italia, lo ha confermato anche l’Istituto superiore di sanità nel suo punto stampa settimanale, il tasso di contagiosità indicato con R0 risulta attualmente sotto il valore 1 ed è compreso fra 0,5 e 0,7.

“Per l’uso destinato alla popolazione, si possono utilizzare anche mascherine confezionate in proprio, come indicano video diffusi dai Centers for desease control. I modelli piu sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso” . Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro che sui contagi ha invece aggiunto che “l‘incidenza di letalità si conferma soprattutto nelle fasce d’età più elevate. Su 2400 deceduti, la maggioranza ha come prima causa infezione di Covid, invece il 12% ha cause che si sono sovrapposte”.