Covid-19, un nuovo caso a Castelnuovo Berardenga

Covid-19, c’è un nuovo contagiato in provincia di Siena, a Castelnuovo Berardenga dove ora i casi sono due. Lo comunica in un post su Facebook il sindaco Fabrizio Nepi.”Come sempre, i professionisti del dipartimento di igiene pubblica si sono attivati per la tracciare i contatti con le conseguenti ordinanze di isolamento – fa sapere-.Il Comune ha predisposto come nei casi passati il servizio di Protezione Civile per il supporto alla famiglia”. Poi Nepi esorta la cittadinanza a ” continuare ad aver un atteggiando responsabile e prudente, con la consapevolezza che il virus non è scomparso, è a tutt’oggi presente ed al momento non esiste né cura né vaccino” e ancora “non vanifichiamo gli enormi sacrifici fatti in questi ultimi mesi con comportamenti irresponsabili”.