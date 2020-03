L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri i probabili positivi nella provincia di Siena: una donna di 72 anni di San Gimignano, in sorveglianza attiva domiciliare; un uomo 46 di anni di Murlo, in sorveglianza attiva domiciliare; una donna di 29 anni a Siena, in sorveglianza attiva domiciliare.

L’Azienda si è già raccordata con le autorità competenti.