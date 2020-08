Covid-19: stop alle discoteche, mascherine obbligatorie la sera

Dopo la conferenza stato-regioni è arrivato lo stop alle discoteche che dovranno chiudere a partire da domani, lunedì 17 agosto. E’stato inoltre deciso dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Dal mondo delle discoteche è già stato lanciato l’allarme,”sono a rischio quattro miliardi di euro” questo il fatturato annuale di questi esercizi in Italia secondo il Silb (il sindacato italiano locali da ballo). Nel frattempo, nella costa maremmana, alcuni locali hanno annunciato di aver fermato la propria attività. “Coerentemente con le decisioni prese dal governo abbiamo convenuto di anticipare la chiusura del nostro locale già da stasera domenica 16 Agosto”, è quanto si legge sulla pagina Facebook de La Capannina di Castiglione della Pescaia. “Siamo consapevoli delle difficoltà avute nel mantenimento del distanziamento sociale e dell’utilizzo della mascherina per i nostri clienti”, per la direzione della discoteca la scelta non è” una soluzione che non risolva il problema, sicuramente sarà un ottimo capro espiatorio utilizzato dal nostro governo per avere il favore dell’opinione pubblica”.

“I nostri eventi sono rimandati a data da destinarsi”, breve il messaggio sulla pagina social della discoteca di Scarlino Tartana, il cui titolare della struttura Silvio Passini ha scritto sarcasticamente su Facebook, “finalmente una svolta ai contagi giovanili.Da domani fine assembramenti e tutti con le mascherine nei locali serali, nelle spiagge e nelle piazze”.