Covid-19, sono 224 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Siena: aumentano i ricoveri

Sono 224 i nuovi casi risultati positivi ai test eseguiti dall’Asl Toscana sud-est nelle ultime 24 ore. I test, molecolari e antigenici, eseguiti sono stati 1844, mentre le persone guarite nell’ultimo bollettino giornaliero sono 296. Alle Scotte di Siena aumentano di due unità i letti occupati dai pazienti positivi al Covid-19. In tutto sono 63 i ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva, 32 nel setting di media intensità, 27 in degenza ordinaria, 2 in area pediatrica. La maggior parte dei ricoverati non è vaccinato.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.084 su 21.945 test di cui 7.811 tamponi molecolari e 14.134 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,50% (42,7% sulle prime diagnosi).

Abbadia San Salvatore 4 Asciano 17 Buonconvento 3 Casole D’Elsa 2 Castellina In Chianti 7 Castelnuovo Berardenga 7 Castiglione D’Orcia 3 Cetona 3 Chianciano Terme 2 Chiusdino 1 Chiusi 6 Colle Di Val D’Elsa 10 Montalcino 2 Montepulciano 11 Monteriggioni 16 Monteroni D’Arbia 4 Monticiano 2 Murlo 1 Piancastagnaio 2 Poggibonsi 19 Radicofani 3 Rapolano Terme 10 San Casciano Dei Bagni 1 San Gimignano 3 San Quirico D’Orcia 1 Sarteano 1 Siena 59 Sinalunga 9 Sovicille 8 Torrita Di Siena 7

Di seguito la provenienza dei pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Provenienza dei pazienti:

– Area Senese: 24

– Amiata/Val d’Orcia/Valdichiana Senese: 18

– Alta Valdelsa: 14

– Provincia di Firenze: 2

– Provincia di Grosseto: 2

– Provincia di Arezzo: 1

– Lazio: 1

– Calabria: 1

RICOVERATI/FASCIA D’ETA’/VACCINATI:

< 18 anni: 2 ricoverati, di cui 0 vaccinati

35-49 anni: 2 ricoverati, di cui 1 vaccinato

50-64 anni: 15 ricoverati, di cui 5 vaccinati

65-79 anni: 10 ricoverati, di cui 8 vaccinati

> 80 anni: 34 ricoverati, di cui 25 vaccinati