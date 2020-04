Covid-19, #cosastoimparando: gli studenti dell’università di Siena lanciano la sfida social

“Siamo docenti e studenti dell‘università di Siena, abbiamo realizzato questo video per ringraziare che in questi giorni sta lavorando senza sosta per garantire la nostra salute e la nostra sicurezza”. Così inizia il video fatto da professori e iscritti al nostro ateneo. Il motivo del filmato lo spiega Elisa Scali, una studente frequentante un corso di laurea magistrale . “Volevamo lanciare un una campagna social che propone una piccola sfida invitando a riflettere su cosa si sta imparando di importante in questo periodo di difficoltà – ci dice in un messaggio-..

L’invito è quello a registrare un breve video, scattare una foto o scrivere un post, nel quale ognuno può raccontare cosa ha imparato durante questo periodo e di condividerlo sui social usando gli hashtag #cosastoimparando #unisi“Tra i protagonisti del video c’è chi afferma di aver conosciuto il vero valore al proprio tempo, c’è chi ha a imparato a sapere non dare più per scontato il tempo che si passa con i propri cari, c’è chi ora ha capito come gestire meglio le proprie emozioni. “E tu cosa stai imparando in questo periodo? – chiede una studentessa durante il filmato-“.