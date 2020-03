Covid-19: 12 nuovi casi in provincia

Sono 12 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Siena di cui cinque nella senese. Positivi infatti sono risultati una 32enne, una 38enne entrambi sotto controllo al proprio domicilio. Ricoverati al reparto di malattie intensive delle Scotte un 74enne, un 56enne e un 31enne. Due i casi nella zona Amiata Valdorcia: sono un uomo 53enne controllata nel suo domiclio e un uomo 84enne ricoverata in terapia intensiva ad Arezzo. Cinque i casi nella Valdichiana senese: in isolamento domicliare un 42enne e un 53enne, sono tre invece i ricoverati all’ospedale di Arezzo: un 77enne ricoverato in terapia intensiva, una 78enne e una 89enne ricoverate in malattie intensive