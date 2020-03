Covid-19, nuovo autocertificazione: stretta per chi è in quarantena

Da oggi è disponibile il nuovo modello da utilizzare per le autodichiarazioni necessarie per gli spostamenti, lo fa sapere il Ministero dell’Interno. Dentro il documento è presente una nuova voce: l’interessato deve autodichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

“Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante-spiega il Ministero-. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità”. Il modello è disponibile sulla pagina web del Ministero dell’Interno.