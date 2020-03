Covid-19, la proposta del ministro della difesa: il gel igienizzante lo produrranno i militari in Toscana

La proposta la farà il ministro della difesa Lorenzo Guerini al prossimo consiglio dei ministri. L’idea è quella di produrre gel disinfettante in casa, nello stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, un orgoglio dell Forze Armate italiane. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Stampa che spiega come a breve i militari potranno produrre un igienizzante di alta qualità, simile all’Amuchina.

Come scrive il giornale lo stabilimento toscano ha macchinari all’avanguardia, l’Agenzia italiana del farmaco inoltre gli ha rilasciato l’autorizzazione alla produzione di farmaci per uso umano e sperimentale. Inoltre la struttura ha anche la capacità in “full compliance” – nel pieno rispetto- con le leggi del settore farmaci solidi, orali e iniettabili ma anche i presidi medici chirurgici