Covid-19, scuola chiusa a Chianciano. Il sindaco: “Ritornano le lezioni con la Dad”

Ha provato a spiegare quello che è successo il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti dopo quello che è accaduto nel suo municipio dove è stata chiusa la scuola primaria Mencarelli, dell’istituto comprensivo Federigo Tozzi in seguito al tampone positivo al covid di una delle maestre, “Ho ricevuto questa mattina la notizia”, ha spiegato tranquillizzando tutti dicendo che “fortunatamente la maestra non ha mai fatto rientro a scuola, già domenica aveva avvertito dei sintomi influenzali. Nello stesso tempo la maestra si è subito attivata ed ha richiesto, tramite il medico di famiglia, il tampone che è risultato positivo”.La decisione sulla sospensione delle lezioni è stata motivata dal “fatto che siamo rimasti senza insegnanti – spiega Marchetti- Tra gli stretti contatti che ha avuto la maestra ci sono anche le colleghe che con lei collaborano e lavorano, si sono incontrate di frequente nei giorni precedenti della riapertura. Le maestre ora sono in quarantena fino al 30 settembre e le lezioni riprenderanno in quella data, fino a quel giorno proseguiremo con la didattica a distanza”, Marchetti ha poi concluso assicurando che “l’Asl sta procedendo con la richiesta di tampone delle altre maestre e monitorando la situazione”.