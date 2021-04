Covid-19, scendono i casi in provincia di Siena: oggi sono 60

Sono 60 i nuovi casi risultati positivi al Covid-19 in provincia di Siena, segnale che forse la curva epidemiologica sta iniziando la sua discesa. Nel comune capoluogo sono 8 i nuovi positivi al nuovo coronavirus. i tamponi eseguiti sono stati 1.142 e le persone positive in carico sono 1.501. Oggi si registrano, inoltre, 51 guarigioni.

Abbadia San Salvatore 2 Asciano 1 Castiglione d’Orcia 2 Chianciano Terme 1 Chiusi 3 Colle di Val d’Elsa 5 Gaiole in Chianti 1 Montepulciano 1 Monteriggioni 3 Monteroni d’Arbia 4 Poggibonsi 4 Radda in Chianti 1 Radicondoli 1 San Gimignano 5 San Quirico d’Orcia 1 Sarteano 2 Siena 8 Sinalunga 3 Sovicille 7 Torrita di Siena 5

Prosegue la campagna vaccinale in provincia di Siena, grazie anche al lavoro messo in campo dai professionisti sanitari e all’organizzazione degli hub vaccinali. A oggi sono 43.228, comprendendo prime e secondi dosi, le persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer/Biontech, Moderna e AstraZeneca. del totale dei vaccinati 16.737 sono gli over 80.