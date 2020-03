Covid-19: in auto isolamento il sindaco di San Quirico d’Orcia

Il sindaco Danilo Maramai e altri due impiegati comunali del comune di San Quirico d’Orcia, in accordo con i responsabili sanitari si sono posti in isolamento volontario. “Il sindaco e il personale comunale sono in buone condizioni e non hanno accusato sintomi di nessun genere- si legge in una nota-.La decisione è stata presa in via del tutto prudenziale e in modo responsabile in attesa degli accertamenti del caso. Il sindaco è stato comunque sottoposto a tampone in via del tutto precauzionale.Invitiamo tutti i cittadini a mantenere un atteggiamento lucido e responsabile, senza alcun allarmismo ma affidandosi esclusivamente alle procedure indicate e al personale addetto”.