Covid-19: un nuovo caso in provincia di Siena, tre i guariti

C’è un nuovo positivo in provincia di Siena, è un 23 enne di Casole d’Elsa. Lo fa sapere l’Asl Sud Est in un comunicato. Nell’area vasta si evidenziano “3 nuovi casi: 1 a Siena, 1 ad Arezzo, 1 a Grosseto- si legge-.Per comune di sorveglianza:1 a Bucine , 1 a Roccastrada ,1 a Casole D’Elsa”. Tre i nuovi guariti nel nostro territorio, 14 in tutta l’azienda sanitaria. “2 ad Arezzo , 1 a Bibbiena ,1 a Bucine , 1 a Chiusi della Verna , 3 a Grosseto , 1 a Laterina Pergine Valdarno ,1 a Montevarchi , 1 a Pratovecchio Stia ,3 a Torrita di Siena”, specifica l’Asl che aggiunge “il numero dei tamponi effettuati dalle 14 del giorno 15 maggio alle 14 del giorno 16 sono 1118 di cui 36 sono risultati positivi”.

Salgono anche i casi in Toscana, 30 in più rispetto a ieri.

“Dieci di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici”, precisa la Regione in una nota aggiungendo che ” i nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 5.991 (il 60,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 200.703, 3.338 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.844. Gli attualmente positivi sono oggi 2.943, il 7,1% in meno di ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne con un’età media di 81,7 anni”.

L’Ars: “Indice R0 stabilmente sotto 1, Livorno e Siena le province meno colpite”

Dopo due settimane di fase due da martedì 19 maggio, potremo iniziare “a valutare se la riapertura di alcuni settori economici e produttivi e la maggiore circolazione sul territorio della popolazione all’interno dei confini della nostra regione avranno o meno determinato un impatto sull’andamento dell’epidemia”.Lo ha detto l’Ars della Toscana nel suo punto della situazione settimanale .”Proveniamo da una settimana durante la quale nella nostra regione la numerosità dei nuovi casi è stata stabilmente in media di 25 persone (vedi nella figura andamento dei tassi grezzi per 100.000 dei nuovi casi)”.

Il contagio nelle province toscane “dal punto di vista della distribuzione temporale dell’epidemia si sono evidenziati all’inizio nuovi casi che erano situati ai confini regionali, mentre dopo la diffusione si è caratterizzata principalmente nelle aree a maggiore densità abitativa. Anche i nuovi casi dell’ultima settimana sembrano seguire questa regola, come si può vedere nella figura qui sotto (i punti blu sono i nuovi casi)”.