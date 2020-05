Covid-19, salgono i nuovi casi in Toscana: oggi sono 12. Tre guariti in provincia di Siena

La situazione dalle ore 14 del giorno 29 alle 14 del giorno 30 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia alcun nuovo caso.

I guariti sono 3 in provincia di Siena.

Per comune di sorveglianza:

2 a Gaiole in Chianti

1 a Castiglion d’Orcia.

In Toscana sono 10.100 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri; 4 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,2% e raggiungono quota 7.897 (il 78,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 249.441, 3.389 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.243. Gli attualmente positivi sono oggi 1.166, -7,1% rispetto a ieri. Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna, con un’età media di 83,3 anni.