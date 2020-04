Covid-19, pronto fondo di garanzia senese per sostenere economia del territorio

Pronto un fondo di garanzia senese, è quanto si apprende dalla videoconferenza con il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Un progetto studiato insieme alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e tutte le altre istituzioni economiche e le banche del territorio. Pronta a partecipare anche la Provincia come organo istituzionale.

“Vogliamo creare un effetto anticipatorio – afferma il sindaco di Siena De Mossi -, un effetto leva attraverso un fondo di garanzia senese, che non sarà esclusivo per il comune di Siena ma sarà disponibile a tutto il territorio provinciale. Tramite il progetto studiato da Franco Vaselli insieme ai deputati di Fmps, creeremo un fondo che sarà in grado di anticipare del 30 o 50% i soldi che il Governo stanzierà a favore dell’economia nazionale”.

“Purtroppo il nostro problema è la burocrazia e di burocrazia si muore. Attraverso il fondo di garanzia noi anticiperemo il 30% immediatamente tutti gli imprenditori e i commercianti della provincia – continua -. Quando il Governo stanzierà dei fondi per aiutare l’economia ed i soldi saranno disponibili, allora, si andranno a sostituire ai soldi forniti dal fondo di garanzia senese. In questo modo, gli imprenditori e i commercianti avranno immediata disponibilità economica e le banche recupereranno i soldi dal Governo”.

Niccolò Bacarelli