Covid-19, partiti i test di sperimentazione del vaccino di Sanofi e Gsk

Covid-19, dopo il patto di ferro siglato ad aprile Gsk e Sanofi, i due colossi mondiali della farmaceutica, hanno annunciato la partenza della sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro vaccino contro il Sars-Cov2. Parteciperanno 440 adulti sani in 11 siti di sperimentazione negli Stati Uniti e si punta ad produrre un miliardo di dosi nel 2021. In Europa sarà lo stabilimento di Anagni ad avviare la produzione del vaccino. In attesa degli sviluppi della fase 1/2 le aziende sottolineano di essere pronte a passare alla Fase 3 entro la fine del 2020