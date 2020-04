Covid-19, nuovo guarito alle Scotte. Ma il sindaco ammonisce: “Troppa gente in giro”

C’è un nuovo guarito a Siena dal covid-19, è stato dimesso dall’ospedale Le Scotte e a darne notizia è stato il sindaco Luigi De Mossi nel suo consueto messaggio alla cittadinanza. De Mossi ha dato l’abituale aggiornamento sull’evoluzione dell’emergenza nel territorio comunale e ha successivamente fatto il resoconto dell’attività della polizia municipale. “Sono 134 i positivi di cui 88 nel territorio della Asl e 46 nel policlinico”, questi i dati sui casi di coronavirus a Siena.I vigili urbani, nelle operazioni nel territorio svolte ieri, hanno controllato 206 persone: quattro sono state multate perché allontanatesi dalla residenza senza un valido motivo e per una di queste è scattata anche la denuncia per violazione dell’art. 651 del Codice Penale. “Le verifiche sono in netto aumento negli ultimi giorni- queste il commento di De Mossi-: non va bene. Tutte le volte che usciamo senza motivo mettiamo a rischio la salute di tutti noi. Più stiamo a casa ora meno ci dovremo stare dopo”. Il primo cittadino ha concluso il suo discorso esponendo una riflessione sulla situazione all’interno del Corriere di Siena. ” La pluralità del pensiero è una ricchezza – afferma-, la dialettica, nei giusti toni, è elemento di sviluppo della cultura e della politica. Parlerò con la proprietà per capire quali sono le soluzioni. La pandemia economica colpisce in primis quelle categorie più soggette ai rischi: giornali e giornalisti, che sono una ricchezza per la democrazia. Esprimo la mia solidarietà a redattori e collaboratori (li cita ndr.). Cercherò di capire quale è il futuro per queste persone che onorano il loro lavoro”. Il Municipio, per finire, ha fatto sapere che “gli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa dei buoni spesa sono invitati a presentare domanda al comune di Siena entro le 10 di lunedì 6 aprile – si legge in una nota, attraverso PEC a [email protected]”.

Marco Crimi