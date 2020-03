Covid-19, nuovo caso a Sinalunga

A comunicarlo è stato direttamente il sindaco del comune senese Edo Zacchei in un post nella pagina Facebook del municipio: a Sinalunga ci sarebbe un nuovo caso positivo di coronavirus.”Nel nostro Comune è risultato positivo al tampone Covid19 un nostro cittadino- si legge-., prontamente messo in isolamento, sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Attualmente risulta essere un caso isolato e non facente parte di un focolaio”.

“Ho informato prontamente le forze dell’ordine affinché i controlli si facciano più stringenti-fa sapere Zacchei attraverso il post-. Quindi sono a chiedervi maggiore responsabilità, rimanete a casa, evitate contatti e soprattutto non frequentate aree e locali dove si creano assembramenti. Non utilizziamo la scusa che manca una sola cosa in casa per recarsi nei negozi tutti i giorni, facciamo spese e provviste per periodi più lunghi.Sta a tutti, con il nostro impegno, difenderci da questo nemico invisibile. Forza sinalunghesi”.