Covid-19, non si ferma il grande cuore di Siena: 260mila euro di donazioni per il policlinico Le Scotte

Vicinanza e affetto nei confronti del policlinico Santa Maria alle Scotte da parte di cittadini e associazioni che continuano a dimostrare sensibilità e generosità nel periodo dell’emergenza Covid-19. Nello specifico, le donazioni economiche hanno superato quota 260mila euro. Nelle ultime due settimane hanno dato il loro prezioso contributo: il gruppo di tifosi bianconeri “Figli di Siena”, Siena Store con l’iniziativa “Conad, unisciti a noi”, e la società sportiva dilettantistica “Presi”. Altre donazioni sono arrivate ancora dai sostenitori della Robur Siena grazie ai proventi delle vendite delle mascherine “Io tifo Siena”.

Donati anche alcuni dispositivi di protezione individuale: gli ex studenti cinesi giunti all’Università degli Studi e all’Università per Stranieri di Siena hanno donato 500 mascherine chirurgiche. Circa 2000 tra camici, guanti e prodotti per igiene e cosmesi sono arrivati anche dall’Associazione dei Dentisti di Siena e da Pierre Fabre.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ringrazia sentitamente tutti per la straordinaria dimostrazione di solidarietà.