Covid-19, negli aereoporti toscani tracciamento, test e cure per cittadini extra Ue

“Da domani, sabto 18 luglio le Aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno allestire, negli aeroporti di Pisa e di Firenze, stazioni di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen“.A stabilirlo è un’ordinanza da poco firmata dal presidente Enrico Rossi e che resterà valida fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.

“Nelle stazioni di accoglienza saranno registrati tutti coloro che entrano in Italia dalle aree extra Schengen che dovranno effettuare il periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva in base al DPCM 11 giugno 2020, articolo 4 comma 3 prorogato dal DPCM 14 luglio -spiegano dalla Regione-Presso i punti di accoglienza sarà offerta anche la possibilità di fare i test sierologici e i test molecolari.Sarà anche garantita la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per chi risulti positivo nonché per chi ha eventuali contatti stretti con i positivi”.

Successivamente Rossi ha inviato ai consoli di Albania, Bangladesh e Perù una lettera con la quale chiede loro la massima collaborazione per diffondere presso le loro comunità di riferimento la massima consapevolezza e rafforzare la vigilanza sui potenziali rischi sanitari generati dalla pandemia da Covid-19.“Confido – afferma infine il presidente Enrico Rossi – nel senso di responsabilità di ogni cittadino e certo del vostro impegno per diffondere queste informazioni presso le vostre comunità di riferimento, rinnovo il mio ringraziamento per lo spirito di collaborazione che avete dimostrato”.