Covid-19, Montomoli: “Senza regole i locali rischiano di chiudere per sempre”

“Se non regolamentiamo gli esercizi di ristorazione ora in futuro rischiamo che queste attività chiudano per sempre”, lo dichiara il docente dell’università di Siena, epidemiologo e cso di Vismederi Emanuele Montomoli nel suo appuntamento con Siena News. Per Montomoli adesso, per vitare un nuovo lockdown, “bisogna fermare le attività non necessarie in modo da controllare la circolazione del virus”, attività come lo sport dilettantistico”, non capisco il senso di tenere aperti campionati come quello di serie C di basket”, ha affermato Montomoli, che è anche presidente del Costone, squadra che milita nella serie C Gold italiana di pallacanestro.

Poi il docente avverte: “il rischio e che si richiuda tutto, se non riusciamo a rispettare le regole e a bloccare i contagi”, anche se sui nuovi casi specifica che “mentre a marzo e aprile i contagi erano stati quasi tutti registrati tra gli accessi in ospedale, adesso siamo noi che gli andiamo a cercare”.

E sulla ricerca degli anticorpi monoclonali condotta nei laboratori dentro Tls, “sono una cura ma non sono la panacea contro tutti i mali . afferma-. Per uscire dalla pandemia occorre il vaccino o bisogna raggiungere l’immunità di gregge”.

Di seguito l’intervista completa